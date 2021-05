Campanha arrecada mais de 3,4 toneladas de alimentos no Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



07/05/2021 | 19:08



Lançada em 23 de março pela Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) e pelo Sesi-SP (Serviço Social da Indústria), a Campanha Doe Alimentos já arrecadou mais de 3,4 toneladas de alimentos nos 11 pontos de coleta do Grande ABC. “Já retiramos mais de 150 kg de alimentos que foram arrecadados nas escolas do Sesi Mauá e Ribeirão Pires”, celebrou o representante do do Instituto Filhos do Rio, André Caparroz, que atua na cidade de Rio Grande da Serra.

“Com essa doação beneficiamos mais de 40 famílias. A demanda é muito grande e por isso essa campanha é muito importante, está ajudando muita gente”, pontuou. “Iniciativas iguais a essa fazem as pessoas dormirem com menos sofrimento e com mais esperança. Acredito que a gente consiga mostrar que existem pessoas boas no mundo e com essas atitudes podemos contribuir para a transformação no mundo que a gente vive”, completou.

Em todo o Estado, já foram 544 toneladas de alimentos não perecíveis, que foram distribuídos por 583 organizações parceiras. A meta é alcançar 600 toneladas nas próximas semanas. A mobilização não tem uma data limite prevista para o encerramento. Todas as escolas do Sesi-SP, em 108 municípios, são pontos de arrecadação, e têm contado com a participação da comunidade, mais de 80 empresas, além do apoio dos atletas da casa, artistas, personalidades e veículos de comunicação.

"A parceria de todos é fundamental. São milhares de pessoas no Estado que estão passando fome ou fazendo menos de duas refeições por dia. Esperamos juntos arrecadar o máximo de doações possíveis e, para isso, contamos com o diferencial de nossa capilaridade no estado, em centenas de endereços", afirmou o presidente da Fiesp e do Sesi-SP, Paulo Skaf. Uma pesquisa divulgada em março deste ano, "A favela e a fome", realizada pela Cufa (Central Única das Favelas), em parceria com o Instituto Locomotiva, mostrou que a média diária de refeições entre os moradores de comunidades no Brasil é de 1,9 por dia.

O site da campanha sesisp.org.br/doealimentos traz a lista de todos os endereços onde poderão ser entregue itens como arroz, feijão, macarrão, farinha, açúcar, óleo, sal, leite em pó, fubá, café e outros alimentos com tempo maior de duração. As doações nas unidades Sesi do Grande ABC são recebidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, exceto feriados. O Sesi-SP está seguindo todas as medidas necessárias de segurança para a prevenção da Covid-19, realizando a coleta em locais abertos, com distanciamento e uso de máscara obrigatório.

Desde que começou a pandemia da Covid-19, o Sesi-SP vem desenvolvendo ações sociais para apoio nas situações críticas e necessidades mais básicas como a alimentação. No ano passado, foram distribuídas mais de 9 milhões de refeições, preparadas pela entidade em todo o estado, e doados mais de 100 mil cobertores.