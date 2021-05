Após confinamento, Viih Tube reencontra o pai no hospital e ele brinca: - Quase infartei

07/05/2021 | 17:10



Viih Tube ainda está na fase de reencontrar os amigos e familiares que deixou de ver durante seu confinamento no BBB21. Na última quinta-feira, dia 6, a influenciadora finalmente reviu o pai Fabiano Moraes, que estava internado para realizar um check-up. O momento foi compartilhado nas redes sociais e Viih chegou a escrever uma legenda fofa nos Stories do Instagram, como você vê abaixo:

Eu te amo tanto, pai. Agora eu estou aqui. Só eu sei a saudade que senti de você.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Fabiano falou sobre o tão esperado reencontro.

- Sabia que ia ver a Vitória amanhã, mas ela e a mãe combinaram de passar aqui. Meu Deus, quase infartei! Foi emocionante, chorei muito, brincou.

O empresário e produtor artístico ainda contou quais foram as primeiras interações com a filha.

- As fofocas mesmo, nós vamos falar amanhã. Vamos passar a noite colocando as fofocas em dia, mas ela já me falou que tem bastante coisa para me contar. Sobre o jogo, ainda não falamos. Ela só disse que lá é um mundo surreal, que só tem lembranças, mas amanhã ela vai me contar tudo.

E é claro que Fabiano também iria se declarar para Viih no Instagram, né?

Após 107 dias! Minha criança, minha joia, minha vida, meu amor! A melhor surpresa. Não importa o que acontecer na sua vida, eu sempre vou estar aqui para te ajudar e proteger. É um privilégio poder te chamar de filha e um orgulho te ver crescer e se tornar esta mulher de garra e coragem! Te amo, meu eterno bebê.