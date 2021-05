07/05/2021 | 16:37



A secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o presidente do país, Joe Biden, "absolutamente, quer acordo bipartidário para pacote de infraestrutura". Segundo a integrante da administração democrata, internamente a orientação "é encontrar campo comum onde for possível" junto aos republicanos. As declarações foram feitas em entrevista à MSNBC.

"Biden e nós acreditamos que não fazer nada não é uma opção", afirmou Raimondo, sugerindo esforços pela busca de algum acordo.