Poderosa! Marília Mendonça tem dia de salão e aparece com visual repaginado

07/05/2021 | 16:11



Marília Mendonça está de visual novo! A cantora teve um verdadeiro dia de salão e usou suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 7, para mostrar o resultado de sua transformação. Além de aumentar o comprimento, a rainha da sofrência deixou os fios mais claros e dourados!

Na legenda, ela escreveu:

Finalmente, voltando a ser a Marília Mendonça loira e cabeluda.

Marília ainda agradeceu os cuidados de seu cabelereiro, Augusto Freire, que passou parte de seu aniversário cuidando das madeixas da sertaneja.

Que saudade que eu tava dos seus cuidados, Augusto Freire. Obrigada por se dedicar inteiramente sempre no que faz e por ser esse cara tão incrível comigo! Aliás, hoje é seu dia e você passou a virada do aniversário trabalhando no meu cabelitcho pra que tudo ficasse perfeito! Amo tu! Feliz aniversário.