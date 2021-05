Filme The Marvels contará com trio de protagonistas

07/05/2021 | 16:10



A Marvel Studios divulgou um trailer bem especial em que relembra produções que fizeram sucesso e, de quebra, quais os títulos dos novos filmes que chegarão nos próximos anos! Um deles é The Marvels, que contará com a já conhecida Capitã Marvel. Agora, segundo informações do The Hollywood Reporter, o longa já tem alguns detalhes definidos, como por exemplo, o fato de contar com três protagonistas! Pois é.

Além da Capitã Marvel, interpretada por Brie Larson, o filme contará também com a atriz Iman Vellani vivendo a Ms. Marvel - uma heroína adolescente que se autonomeia de forma a homenagear a Capitã Marvel.

E não só isso: Monica Rambeau, papel de Teyonah Parris, que apareceu recentemente na série Wandavision, também irá aparecer em The Marvels. Lembra que ela já havia aparecido em Capitã Marvel, como criança? Apesar de não serem oficialmente parentes, a garota chamava a heroína de tia Carol.

A publicação ainda indica o retorno de Jude Law como o vilão Yon-Rogg.

Dirigido por Nia DaCosta, The Marvels chega aos cinemas em 11 de novembro de 2022.