Príncipe Harry sabia a repercussão que a entrevista para Oprah Winfrey teria: - Ele queria naufragar aquele barco

07/05/2021 | 16:10



A entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry à apresentadora Oprah Winfrey movimentou a família real em março desse ano e o casal foi alvo de diversas críticas por parte da imprensa internacional. Entretanto, de acordo com depoimento de Ingrid Seward, especialista na realeza britânica, para o site Page Six, Harry não ficou surpreso com as repercussões da entrevista e estava ciente do que estava fazendo.

- Ele sabia o que estava fazendo, posso afirmar isso para vocês, ele queria naufragar aquele barco. Não consigo entender porque ele quis fazer a entrevista, mas foi deliberada. Ele foi lá e fez e não ficou surpreso com as repercussões e nem se arrependeu em nenhum momento, revelou.

Recentemente, a apresentadora Oprah Winfrey confirmou que a série sobre saúde mental idealizada ao lado de príncipe Harry será lançada neste mês de maio. O seriado, que falará sobre saúde mental e bem estar psicológico está sendo desenvolvido há anos e foi citado por Oprah durante a polêmica entrevista.