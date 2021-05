Simone revela problema no útero após parto de Zaya e diz estar desesperada para voltar a ter relações com o marido

07/05/2021 | 16:10



Simone bateu um papo super sincero com seus fãs em um vídeo publicado na última quinta-feira, dia 6, em seu canal no YouTube. Por lá, a cantora contou que teve pressão alta antes de dar à luz Zaya, sua segunda filha, e que por isso precisou fazer uma cesárea no momento do parto. O procedimento, porém, fez com que a sertaneja já começasse a tomar certos medicamentos, todos com a permissão de sua equipe médica, é claro.

- [O parto] foi maravilhoso, tudo correu muito bem, graças a Deus. E depois, a médica me passou uns remédios para dor, porque temos que fazer o corte lá, e os primeiros dias são bem puxados. E aí teve um dia que eu resolvi não tomar o remédio. Pensa numa dor que eu senti... eu chorava sentada no sofá, não levantava. E aí com muito sacrifício, ele [o marido Kaká Diniz] me levantou, eu tomei o remédio e parece que tirou a dor com a mão.

Simone ainda explicou que as mulheres costumam sangrar durante um período depois do parto, e isso também estava acontecendo com ela. Tudo isso fez com que as relações de intimidade com o marido ficasse em segundo plano.

- A Zaya está com pelo menos 65 dias de nascida. E até hoje não tive nenhuma relação sexual com meu marido. Eu tive hemorroida na gravidez, e a gente fica tão assim, menstruada, com aquela expectativa de ir embora a menstruação... Comecei a ficar preocupada porque a menstruação não ia embora. O que estava acontecendo?

Foi passado, então, outro remédio para a menstruação passar, o que não adiantou. Por isso, Simone se submeteu a exames e descobriu uma condição no útero que provoca justamente esses sintomas de dor e sangramento.

- Nessa ressonância, detectamos que eu estava com uma adenomiose. Isso estava fazendo com que o sangramento não parasse. Os médicos decidiram, então, colocar um outro anticoncepcional para que esse sangramento pare. Se esse sangramento não parar, aí eu vou ter um procedimento mais sério. Mas graças a Deus, não é nada demais para se resolver.

Por fim, a artista disse estar desesperada para voltar a se relacionar com Kaká Diniz.

- Depois a gente recompensa e vai ser multo especial como sempre foi, nesses oito anos maravilhosos de amor.