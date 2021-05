Missa de sétimo dia de Paulo Gustavo será realizada no Cristo Redentor

07/05/2021 | 15:10



Como você viu, Paulo Gustavo acabou sendo contaminado pelo novo coronavírus e acabou morrendo na última terça-feira, dia 4, por complicações da doença. Seu corpo já foi cremado e a missa de sétimo dia para o ator, segundo o jornal O Dia, será realizada na próxima segunda-feira, dia 10, no Cristo Redentor.

Muitos famosos prestaram homenagem ao artista e uma foto de sua infância anda ganhando muito espaço nas redes sociais. Nela, o comediante está sentadinho ao lado de sua mãe, Déa Lúcia, e de sua irmã, Juliana, em Niterói. E dá uma olhada que gracinha:

Essa mãe aí ganhou o Brasil. Professora, cantora, corretora de imóveis, Dea Lúcia ganhou uma caricatura inesquecível feita pelo seu filho, esse menino aí, o Paulo Gustavo, segurando a irmã Juliana no colo. Nesse registro familiar no início dos anos de 1980 mostram a família na Praia de Icarai. Perdemos um dos nossos maiores talentos. O ator levou o nome da nossa cidade de forma bem-humorada para todo o País. Uma perda irreparável, uma tristeza para se acumular as tantas que temos que enfrentar. Niterói, com certeza, acolherá a sua família e recordará sempre um de seus mais amados filhos. Sua alegria será sempre lembrada! Viva Paulo Gustavo!, dizia a legenda da publicação.

Carolina Dieckmann também deixou a poeira dar uma diminuída e o seu coração ficar mais calmo para ir até as suas redes sociais escrever uma linda carta para Paulo Gustavo, que dizia:

Oi Paulo, tudo bem? Como foi a viagem, chegou bem? Cara, cê acredita que eu não acredito? Porque o Thales mandou uma mensagem dizendo que você tinha interagido com ele e a equipe, mas depois começaram a sair umas frases estranhas, tipo "piora significativa" "quadro irreversível" "embolia gasosa". Que p***a é essa? (Desculpa a palavra feia ,se bem que prefiro ela do que essas outras...), mas no fim, tinha um alívio de nome "sinais vitais" e eu mandei mensagem pra Tata (que virou minha espécie de Nossa Senhora da fé) e resolvemos seguir na esperança. Depois... não sei mais. Você, que achava que tinha gente que não ia com a tua fuça... esquece! Se existia, sumiu. E quem você já sabia que te amava, mermão, tá nos quatro cantos do mundo gritando eu te amo e aplaudindo na janela...coisa bonita de se ver; até a Bey falou de você. Eu não sei se esse tipo de viagem cansa. Quem você encontra. Se você tá vendo isso tudo que tá acontecendo aqui. Se tá me ouvindo... tá me ouvindo? Era só pra dizer que eu ainda não acredito. Que eu quero sonhar com você porque tô achando mais negócio do que ficar acordada. E que eu te amo. Muito.

Triste, né!? Mônica Martelli também ainda continua postando homenagens para Paulo Gustavo, lembrando que os dois eram super amigos, e desta vez ela postou um vídeo de diversos momentos em que os dois viveram juntos. Na legenda escreveu:

Da vontade de postar o Paulo Gustavo todo dia, o dia todo. É tanta história, tanta gargalhada e tão presente sempre, que preciso que isso continue. Ainda não dá pra acreditar. Te amo tanto, meu irmão.

Vai que cola...

Depois de uma temporada na Praia Grande, o elenco do Vai que cola agora vai desembarcar em Miami, nos Estados Unidos, e em horário nobre na Rede Globo. Isso mesmo. A partir do próximo sábado, dia 8, a atração vai ao ar aos sábados logo depois da novela Império.

É importante lembrar que dos 11 episódios da nova temporada, pelo menos quatro contam com a presença de Paulo Gustavo, que viverá Angel, irmã de Valdomiro - seu primeiro personagem na trama.