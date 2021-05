Ingram Micro Brasil e CrowdStrike assinam acordo de distribuição

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/05/2021 | 14:48



Ingram Micro Brasil e CrowdStrike anunciaram nesta semana um acordo de distribuição. Com a nova parceria, a subsidiária brasileira do distribuidor de tecnologia passa a oferecer a revendedores de todo o País um portfólio mais completo de cybersecurity.

Alexandre Nakano, diretor de segurança e networking da Ingram Micro Brasil, comenta que o contexto atual trouxe desafios de segurança para as companhias, que estão cada vez mais vulneráveis a ataques cibernéticos. Isto pode gerar perdas significativas nos âmbitos financeiro, de imagem e outros riscos corporativos irreparáveis, além daqueles ligados ao cumprimento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

“A demanda por segurança cibernética vem movimentando milhões em investimentos e despertando a preocupação de instituições de todos os portes. Acreditamos no grande potencial da plataforma Falcon, da CrowdStrike, para suprir essa demanda crescente do mercado”, afirma Alexandre. Segundo o executivo, além de a plataforma ser líder no mercado em que atua, um dos diferenciais mais relevantes frente a outras soluções de proteção de endpoints é sua flexibilidade.

São três opções disponibilizadas pela parceria entre Ingram Micro Brasil e CrowdStrike:

FALCON PRO: Solução de entrada com menor custo de investimento e alto potencial, recomendada para substituição de soluções tradicionais.

FALCON ENTERPRISE: Recomendada para clientes com tempos de segurança amadurecidos e críticos, opção de maior aderência aos negócios.

FALCON COMPLETE: Recomendada para clientes que buscam oferta como serviço, é a plataforma de maior investimento. Neste módulo, a CrowdStrike faz o delivery, customização e gestão do software de segurança do cliente em tempo real, por meio de sua equipe global.

Segundo a área de análises de dados CrowdStrike Intelligence, o Brasil deve se preparar para enfrentar desafios em segurança em 2021. Os atores globais de cibercrimes estão com os olhares cada vez mais voltados para o País, especialmente no que se refere aos incidentes de ransomware. Ainda segundo o setor, as organizações na América Latina, incluindo o Brasil, estão mal protegidas neste aspecto por falta de investimento em monitoramento e políticas de proteção de dados.

“Em um mundo cada vez mais digital, a CrowdStrike entende que cada organização enfrenta ameaças e níveis de riscos exclusivos, que dependem da importância que seus dados têm para os concorrentes. Nós queremos ampliar a nossa atuação no Brasil, levando ao maior número possível de organizações a garantia e tranquilidade em relação às informações que estão em sua posse, principalmente após a aprovação da LGPD. A parceria entre Ingram Micro Brasil e CrowdStrike irá nos auxiliar – e muito – nesse objetivo”, comenta Jeferson Propheta, country manager da CrowdStrike Brasil & SOLA.