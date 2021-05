Neymar, Juliette, Anitta... veja os 25 brasileiros mais seguidos do Instagram

07/05/2021 | 14:11



Se você é uma pessoa antenada e que adora as redes sociais, sem dúvidas deve estar seguindo muitos famosos, pelo menos no Instagram. O jornal Extra divulgou uma lista dos brasileiros mais seguidos da redes social e lá tem de tudo: jogador de futebol, cantores, atrizes e até ex-BBBs.

Isso mesmo! Você já deve estar sabendo que Juliette está fazendo um verdadeiro sucesso nas redes sociais e conseguiu juntar cerca de mais de 25 milhões de seguidores quando ainda estava dentro do confinamento do Big Brother Brasil 21, mas ela ainda não está no topo da lista.

Pois é, existem brasileiros com mais seguidores do que a maquiadora, como por exemplo, Neymar Jr. que possui um total de 150 milhões de seguidores alcançando assim o topo da lista. Confira o ranking completo divulgado pelo jornal:

1 - Neymar Jr. ? 150 milhões

2 - Ronaldinho Gaúcho (Jogador) ? 54,9 milhões

3 - Anitta ? 53,2 milhões

4- Whindersson Nunes ? 51,3 milhões

5 - Marcelo Vieira Jr. (Jogador) ? 46,8 milhões

6 - Tatá Werneck ? 46,6 milhões

7- Bruna Marquezine ? 40,5 milhões

8- Gusttavo Lima - 39,2 milhões

9- Larissa Manoela - 37,8 milhões

10 - Marina Ruy Barbosa - 37,6 milhões

11 - Maisa Silva - 37,5 milhões

12 - Marília Mendonça 35,2 milhões

13 -Wesley Safadão - 33,2 milhões

14- Ivete Sangalo - 32,7 milhões

15 -Daniel Alves (jogador)- 32 milhões

16 - Simone Mendes (cantora, da dupla com Simaria)- 30,9 milhões

17 - Paolla Oliveira - 30,2 milhões

18 - Luan Santana - 29,7 milhões

19- Sabrina Sato - 29,6 milhões

20 - Juliana Paes - 29,4 milhões

21 - Kevinho - 27,4 milhões

22 - Eliana (apresentadora) - 27,1 milhões

23 - Juliette - 27 milhões

24- Giovanna Ewbank - 26,2 milhões

25 - Isis Valverde - 25,3 milhões

Juliette é um fenômeno!

Como você sabe, a advogada que participou do BBB 21 tem grandes chances de desbancar vários famosos nesta lista porque sua popularidade está crescendo mais e mais todos os dias, além do mais ela está sendo convidada para participar de diversas entrevistas.

Esta semana Juliette grava o Domingão do Faustão, vai ser fotografada para a revista Marie Claire, tem gravação no Caldeirão do Huck e, segundo o Extra, a maquiadora já até acertou que vai participar do próximo clipe de Luan Santana.

Isso mesmo, ela é verdadeiramente um fenômeno. Além de tudo isso, Juliette foi chamada também para uma parceria em uma música de Wesley Safadão!