Ticiane Pinheiro posta vídeo ao lado da família em comemoração ao Dia das Mães

Nesta sexta-feira, dia 7, a apresentadora Ticiane Pinheiro postou um vídeo em seu canal do YouTube ao lado da família para comemorar o Dia das Mães, que será no próximo domingo, dia 9. Na descrição do vídeo, Tici explica:

Oi, gente! Em comemoração ao Dia das Mães, eu me reuni com a minha mãe, Helô Pinheiro, nossa eterna garota de Ipanema, com as minhas irmãs, Jô e Kiki, que também são mães incríveis, o meu irmão Fefe e o meu querido pai Fernando Pinheiro. Juntos, nós tivemos um bate-papo, onde contamos algumas histórias e curiosidades imperdíveis sobre a nossa família. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa conversa e não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Feliz Dia das Mães!

No vídeo, Helô Pinheiro explica como fez para criar as três filhas e evitar brigas entre elas:

- Acho que em todos os lares os filhos brigam, mas o meu pensamento sempre foi buscar a psicologia. (...) Eu arranjava um jeito de contar uma história para que a criança se acalmasse.

Ao responder como é ser filha da eterna garota de Ipanema, Jô Pinheiro afirmou:

- Ela é esse orgulho que a gente tem dela, da história, de tudo que aconteceu com a música, e ela ser essa mulher linda, maravilhosa. O Vinícius e o Tom devem ter visto isso: não só a beleza externa, mas devem ter visto que ela é uma mulher muito boa.

Helô, então, falou sobre a música inspirada nela:

- Eu mesma, às vezes, fico meio: Isso tudo foi para mim mesmo?

Ela ainda contou a emoção ao saber que seria mãe de um menino, depois de ter três meninas:

- Aquele momento explodiu o meu coração, enfim um menino.

Por fim, Ticiane comenta:

- Eu tenho muito orgulho das minhas irmãs como mãe, acho que a gente conseguiu realmente aprender e tirar o melhor do que nossa mãe nos ensinou.