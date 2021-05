Grupo de especialistas da OMS autoriza uso emergencial de vacina da Sinopharm

07/05/2021 | 13:34



O Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (Sage, na sigla em inglês) da Organização Mundial da Saúde (OMS) concedeu autorização de uso emergencial à vacina contra a covid-19 da farmacêutica chinesa Sinopharm, informou nesta sexta-feira o diretor-geral da entidade multilateral, Tedros Adhanom, em coletiva de imprensa.

Segundo destacou Tedros, esta é a sexta vacina contra a covid-19 cujo uso emergencial foi aprovado pelo Sage. O chefe da grupo de especialistas, Alejandro Cravioto, afirmou que a taxa de proteção global do imunizante é de 79%, mesmo número divulgado pela empresa no fim do ano passado. Ele ainda notou que há poucos dados sobre o uso da vacina em idosos, e por isso é importante que os países que forem utilizá-la acompanhem de perto possíveis efeitos colaterais.

Sinovac

Em comunicado à imprensa divulgado mais cedo, a chefe do setor de vacinas da OMS, Mariângela Simão, afirmou que a adição da Sinovac à lista de uso emergencial da entidade tem o potencial de "acelerar rapidamente o acesso aos imunizantes de países que estão buscando proteger trabalhadores e pessoas sob alto risco de infecção".