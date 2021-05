Fernanda Lima confessa que enfrentou dificuldades na segunda gravidez: Fiquei imprestável

07/05/2021 | 13:11



Maria Manoela, filha de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, roubou a cena no episódio de Bem Juntinhos, do GNT, na última quinta-feira, dia 6. A caçula do casal apareceu em diversos momentos do programa, como o momento em que Hilbert ensinou a usar o sling e também quando Fernanda admitiu que enfrentou dificuldades na segunda gravidez.

A pequena chamou a atenção ao esbanjar simpatia em cena e o nome dela virou assunto nas redes sociais do casal.

Fernanda, que também é mãe dos gêmeos João e Francisco, confessou no programa que a gestação não foi fácil.

- Eu fiquei imprestável, disse ao relembrar que teve enjoos durante quase toda a gravidez. - Eu vomitava da hora que eu acordava à hora que eu dormia. Era de manhã, de tarde, de noite, dormindo, eu acordava vomitando (...) Eu não acreditei que as duas gravidezes foram iguais! Péssimo, nenhum prazer, eu fiquei muito triste, deprê mesmo, de ficar enjoando, completou.

E ainda contou como foi o parto:

- Eu comecei todo o processo em casa: banheiro, escurinho, eu e ele e as crianças organizaram um quartinho, eu fiquei lá oito horas, aquela dor, eu queria entender o que acontecia. Chegou um determinado momento, eu realmente pedi arrego: Vamos para o hospital, que eu quero anestesia.