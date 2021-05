Lúcido, sem febre e em boa recuperação da covid, Renan passa por traqueostomia

07/05/2021 | 12:18



Renan Dal Zotto, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, passou por uma traqueostomia (procedimento para facilitar a respiração de um paciente após período intubado), segundo boletim divulgado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Ele está sem febre e com períodos cada vez maiores sem a ventilação mecânica.

"A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) informa que o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan, foi traqueostomizado e segue em boa recuperação da COVID-19. Sua evolução clínica é positiva e vem correspondendo ao esperado pelos médicos", informou o boletim da entidade.

Internado desde o dia 16 de abril no Hospital Samaritano do Rio, após contrair a covid-19, Renan, de 60 anos, foi extubado pela segunda vez na quinta-feira, após cessar uma febre. Foram iniciadas as sessões de fisioterapia e o treinador está lúcido, interagindo com os médicos e familiares.

Três dias depois de ser internado, Renan foi intubado para manter o nível da saturação de oxigênio mais alto. O treinador passou por uma cirurgia vascular nesse mesmo dia por conta de uma trombose arterial aguda.

O técnico já tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em Santa Catarina, mas ainda aguarda o calendário para tomar a segunda. Com 60 anos, ele se enquadra no grupo prioritário da saúde por ser profissional de Educação Física.