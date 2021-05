Previsão de início de obras do BRT é até julho

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



07/05/2021 | 12:03



A estimativa de início de obras da construção do projeto de BRT (sistema de transporte rápido por ônibus, na sigla em inglês) no Grande ABC é até julho. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (7) em reunião no Palácio dos Bandeirantes, entre o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prefeitos e representantes da concessionária Metra, que ficará responsável pela implantação e operação do modal.

Estiveram presentes o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), o de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), o de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PTB), além do secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy. O secretário evitou falar publicamente a data, mas o Diário apurou que o cronograma foi passado no encontro interno, a portas fechadas, que antecedeu a entrevista coletiva.

O titular da pasta reafirmou a viabilidade do projeto, cujo investimento será na casa dos R$ 860 milhões, financiado pela iniciativa privada, incluindo as desapropriações no trajeto. O plano contempla 20 estações, ligando São Bernardo, Santo André e São Caetano às paradas de Metrô de Tamanduateí e Sacomã, ambas na Capital. A estimativa do Estado é que as intervenções sejam concluídas no começo de 2023.

O BRT ABC surgiu como substituto da Linha 18-Bronze do Metrô, cujo contrato chegou a ser assinado em 2014 pelo então governador Geraldo Alckmin (PSDB), mas que não passou de discurso. Em julho de 2019, primeiro ano da gestão Doria, o novo modal foi anunciado sob o argumento de que o projeto é financeiramente mais viável que o monotrilho. O avanço da Linha 18 esbarrou justamente no fracasso do governo do Estado em angariar financiamento externo para bancar as desapropriações, primeira etapa do projeto.