Corpo de influenciadora russa é encontrado 11 dias após seu desaparecimento; marido é considerado suspeito

07/05/2021 | 12:10



Mais uma história chocante do mundo dos influenciadores. Segundo informações do jornal inglês Daily Mail, o corpo da influenciadora russa de 28 anos de idade, Kristina Zhuravleva, foi encontrado sem vida 11 dias após ela ser dada como desaparecida. O marido dela, Dmitry, já foi detido pela polícia e agora as autoridades investigam o caso como um assassinato.

Ela, que falava sobre estilo de vida nas redes sociais, foi encontrada por um motorista que havia parado para fazer xixi em uma floresta, perto de uma estrada que fica próxima de Aramil, que fica cerca de 24 quilômetros de distância de Yekaterinburg.

De acordo ainda com o jornal, não havia sinais de que teria sido uma morte violenta.

O marido de Kristina havia denunciado o desaparecimento da esposa, o que desencadeou em uma grande busca. Porém, a polícia logo o deteve por haver razões para suspeitar dele, segundo contou uma fonte. Dmitry ainda havia dito a seus amigos que Kristina o havia deixado e queria ficar sozinha ou que tinha ido para Moscou, capital da Rússia.

Uma das teorias é que ela pode ter sido injetada à força com drogas.

O Comitê de Investigação da Rússia informou:

Os investigadores estão estabelecendo as circunstâncias de sua morte. Um exame forense, interrogatórios e outras atividades estão sendo realizados. Está sendo estabelecido se houve tensões na família.

Além disso, amigos e família estão sendo interrogados.

Elena Makhalina, amiga de Kristina, deu detalhes de uma conversa que teve ao telefone como Dmitry:

- Ele estava calmo ao telefone e disse que Kristina o havia deixado. Ela arrumou seus pertences e deixou o telefone em casa. Ela queria ficar sozinha e ele disse que o desaparecimento era normal para ela.

Que tenso, né?