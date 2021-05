Ibovespa reduz alta com sinais mistos de NY, mas sustenta 120 mil pontos

07/05/2021 | 11:39



A abertura com sinais divergentes das bolsas americanas fez o Ibovespa se distanciar da máxima alcançada mais cedo, em meio a entendimentos de que o Federal Reserve (Eed) não tende a sinalizar, por ora, aumento do juro por lá. O dólar seguia em queda, enquanto indicativos de que a economia brasileira segue em recuperação ainda que lenta sustentam alta dos juros futuros por aqui.

A despeito da criação menor de vagas em abril nos EUA, o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, disse hoje que até o fim do ano, a economia americana deve retomar tendência de crescimento. Ele afirmou que os gastos com consumo se recuperam mais rápido que o mercado de trabalho. Para o dirigente, o payroll mostrou que alinhar pessoal disponível com vagas é um desafio.

O presidente da distrital de Minneapolis do Fed, Neel Kashkari, afirmou que não pretende mudar a projeção para o mercado de trabalho em 2021 após o payroll. Segundo ele, o dado de hoje "exemplifica como temos longo caminho pela frente. Devemos recuperar mercado de trabalho rápido, sem nova retomada de 10 anos."

No Brasil, a dinâmica da retomada econômica ainda é díspar. De acordo com a Anfavea, a produção de veículos caiu 4,7% em abril ante março, mas subiu 10.236% em abril frente ao quarto mês de 2020. As exportações, em volume, cederam 7,9% na margem e tiveram alta de 369,7% na comparação interanual.

Já o IBGE informou que as vendas do varejo estão apenas 0,3% abaixo do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. O índice que mede as ações de consumo na Bolsa reagiam em leve alta de 0,35% perto de 10h30. O indicador do setor financeiro avançava mais, 1,22%, após o Banco do Brasil informar recorde em seu lucro no primeiro trimestre de 2021. Os papéis do BB subiam 2,83% no Ibovespa.

O destaque, contudo, eram as ações da CCR, que subiam 7,87%, após informar que o braço de investimentos da Andrade Gutierrez, a AG Participações, pretende vender a participação de 14,86% que detém na concessionária após receber proposta vinculante da IG4 Capital.

Às 10h32 desta sexta, o Ibovespa subia 0,29%, aos 120.262,54 pontos, após máxima aos 120.662,53 pontos. O dólar à vista cedia 0,66%, a R$ 5,2426, depois da mínima a R$ 5,2347. Na renda fixa, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 8,67%, de 8,65% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 subia a 6,63%, de 6,55%, e o para janeiro de 2022 avançava para 4,85%, de 4,89% no ajuste anterior.