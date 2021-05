Atila Jacomussi deixa o PSB e se filia no Solidariedade

Raphael Rocha

07/05/2021



Ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi deixou o PSB e está filiado ao Solidariedade, partido vinculado à Força Sindical, cujo cacique é o deputado federal Paulinho da Força. Atila, inclusive, consta no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como primeiro secretário executivo da legenda.

Chefe do Executivo mauaense entre 2017 e 2020, Atila já havia dado sinais de que iria sair do PSB. Entre os possíveis destinos, havia citado Cidadania, PCdoB, além do Solidariedade.

A filiação de Atila no Solidariedade foi confirmada no dia 8 de março, segundo registro do TSE.

Atila deve concorrer a deputado estadual na eleição do ano que vem. No ano passado, perdeu a reeleição para Marcelo Oliveira (PT), no segundo turno.