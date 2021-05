NASA: vídeo interativo explora em 360º o Mont Mercou, em Marte

Bianca Bellucci

07/05/2021 | 11:48



A NASA divulgou nesta semana um vídeo em 360º de Marte. A paisagem foi registrada do topo do Mont Mercou, uma formação rochosa que oferece visão da cratera Gale. A panorâmica foi formada a partir de 132 imagens individuais captadas em 15 de abril pelo robô Curiosity.

O Curiosity é um veículo de exploração que foi enviado a Marte em 6 de agosto de 2012. À época, o robô posou na cratera Gale. De lá para cá, ele viajou pouco mais de 25 quilômetros e vem fazendo descobertas históricas. Além de captar o Mont Mercou, registrou a primeira corrente seca de água e enviou uma lista de ingredientes que existem no planeta, como enxofre, oxigênio e carbono.

É válido destacar que, além do Curiosity, a NASA conta com outros robôs com câmeras que podem ser operados diretamente da Terra. São eles: a sonda Perseverance e o helicóptero Ingenuity.

