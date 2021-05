Testamos: Por R$ 800, teclado MX Keys, da Logitech, tem iluminação inteligente

Bianca Bellucci

07/05/2021 | 09:18



Por ter preço sugerido de R$ 799,90, o teclado MX Keys, da Logitech, tinha a obrigação de ser perfeito. E ele quase atinge essa meta, se não fosse um grande ponto negativo. O acessório vem no padrão gringo. Isto significa que o botão dedicado ao cedilha é inexistente e todos os acentos estão em lugares diferentes. Assim, para usá-lo, é necessário ter decorado as posições previamente, pois se esquecer alguma e precisar olhar para o periférico, ferrou.

Uma vez que você consiga ignorar o padrão do MX Keys – e digitar sem olhar, claro –, é possível enxergar uma série de destaques positivos. Primeiramente, está a iluminação inteligente. O teclado vem com um tom branco que muda sua intensidade conforme o ambiente. Quando a bateria está acabando, por sua vez, ele apaga completamente para que o usuário possa usá-lo por mais tempo.

No quesito bateria, inclusive, o periférico da Logitech consegue ficar até 10 dias longe da tomada com a retroiluminação ativa. Agora, quem preferir apagar as luzes de vez, saiba que a autonomia sobe para 5 meses. Independentemente da escolha, é possível carregá-lo via cabo USB-C – incluso no kit, bem como o receptor Unifying para fazer a conexão via Bluetooth – e continuar usando-o durante o processo.

MX Keys, da Logitech

Dimensões (L x A x P, em cm): 43,02 x 13,16 x 2,05

Peso: 810 gramas

Conectividade: Bluetooth e cabo USB-C

Compatibilidade: Windows, Mac, Linux iOS e Android

Autonomia: até 10 dias

O que anima: retroiluminação inteligente, digitação suave e silenciosa, autonomia

O que decepciona: preço, teclas no padrão gringo, pesa quase 1kg

Preço: R$ 799,90

Site oficial: https://bit.ly/2R35kqO



Quando o assunto é usabilidade, a experiência proporcionada pelo MX Keys é bem agradável. O acessório tem teclas baixinhas e com um desenho côncavo. Essa combinação entrega uma digitação para lá de confortável. Junte a isso o barulho produzido, que é bastante sutil, e você terá em mãos um gadget ideal para o dia a dia.

Outro ponto positivo do MX Keys é que ele é compacto para a categoria, tendo apenas 13 cm de altura. Suas 810 gramas, no entanto, podem atrapalhar na hora de transportá-lo. Ainda vale destacar que, assim como todos aparelhos da linha Master Series MX, da Logitech, este teclado pode conversar com até três dispositivos.

Na galeria, veja imagens do MX Keys, da Logitech: