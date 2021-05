Protesto do MTST bloqueia faixas na entrada da Anchieta da parte urbana

Do Diário do Grande ABC



07/05/2021 | 08:14



Manifestação do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) bloqueia a entrada da parte urbana da Via Anchieta na manhã desta sexta-feira (7). Uma das reivindicações do grupo é o auxílio emergencial do Governo. A movimentação causa congestionamento em toda a região da Juntas Provisórias, no Sacomã. Outros integrantes do mesmo grupo também estão na Avenida Tiradentes, Zona Norte, e na Vital Brasil, no Butantã.

De acordo com informações do MTST, a ação está acontecendo em diversos Estados brasileiros. A manifestação pede mais condições de sobrevivência. "O governo deveria dar as condições para que a população "Fique em Casa", mas ao contrário, o presidente Jair Bolsonaro sanciona a Lei Orçamentária que praticamente zera os recursos para Habitação, assim programas como o Minha Casa, Minha vida terão sua continuidade ameaçada justamente na Faixa 1, a que atende os mais pobres. Sem auxílio, sem moradia, sem emprego e com a política de despejo a tona demonstram que o que temos em andamento é um projeto de extermínio da periferia", diz o post.