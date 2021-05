Ásia: bolsas fecham mistas, com chinesas em baixa apesar de bons dados econômicos

07/05/2021 | 07:17



As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 7, com perdas na China, apesar de sólidos dados da balança comercial e do setor de serviços da segunda maior economia do mundo.

O índice acionário japonês Nikkei teve alta marginal de 0,09% em Tóquio hoje, a 29.357,82 pontos, sustentado por ações de siderúrgicas e seguradoras, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,58% em Seul, a 3.197,20 pontos, em seu terceiro pregão de ganhos, e o Taiex registrou alta de 1,71% em Taiwan, a 17.285,00 pontos.

Na China continental, por outro lado, o Xangai Composto recuou 0,65%, a 3.418,87 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 1,62%, a 2.239,68 pontos. A pressão negativa veio de ações ligadas ao recente feriado nacional de três dias, que se estendeu até quarta-feira (5).

Já em Hong Kong, o Hang Seng teve leve perda de 0,09%, a 28.610,65 pontos, influenciado pelo fraco desempenho de empresas de tecnologia.

As vendas prevaleceram nos mercados de ações chineses apesar de novos indicadores mostrarem que o gigante asiático continua se recuperando dos efeitos da pandemia de covid-19. Tanto as exportações quanto as importações da China subiram mais do que o esperado em abril. Além disso, o segmento de serviços se expandiu no ritmo mais forte desde dezembro no mês passado.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, graças a ações de mineradoras e de bancos. O S&P/ASX 200 avançou 0,27% em Sydney, a 7.080,80 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).