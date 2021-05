Reunião tem clima quente em Diadema

Raphael Rocha



Em Diadema, vereadores costumam se reunir às 10h nas quintas-feiras, para discussão prévia das pautas que aparecem nas sessões ordinárias. É justamente neste encontro que os debates mais acalorados acontecem. Ontem, a discussão foi ainda mais quente. O vereador Antônio Rodrigues (PT), que está no lugar da parlamentar Lilian Cabrera (PT), afastada para tratamento contra a Covid-19, foi cobrar os colegas que fosse retirado o projeto de lei que estende o período no qual um vereador pode ficar fora do mandato – hoje são 15 dias e, passado esse tempo, o suplente precisa ser convocado. No texto que tramita na casa, esse intervalo passa para 120 dias. Se fosse aprovada a proposta, Rodrigues nem sequer assumiria a vaga de Lilian. Testemunhas da reunião viram que o clima ficou pesado, com troca de acusações. Se não houvesse a turma do deixa-disso, corria o risco de agressão física. Apesar de todo o barulho, o projeto não entrou em votação.

O governador João Doria (PSDB) convidou os prefeitos do Grande ABC para explicar tecnicamente como funcionará o BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade) e os passos da obra. A agenda está marcada para as 10h30.

Esta coluna mostrou na quarta-feira que o ex-vereador e ex-prefeiturável Fabio Palacio (PSD), de São Caetano, almoçou com o também ex-parlamentar Edison Parra (Podemos), por anos aliado de José Auricchio Júnior (PSDB). Parra, publicamente, avisou: estará ao lado de Palacio se nova eleição for realizada no município.



Ex-vereador de Mauá, Sinvaldo Carteiro (PSL) foi contratado pelo governo de Marcelo Oliveira (PT). Será assessor de gabinete na Secretaria de Cultura e Juventude. Sinvaldo recebeu 601 votos na eleição do ano passado, ficando longe da reeleição. O PSL teve candidatura própria à Prefeitura, com o ex-vereador Professor Betinho, que obteve 1.991 votos.



Partidos políticos e movimentos sociais decidiram criar uma frente de oposição ao governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo. O bloco é formado por PT, PCdoB, Psol, UP, PSB, PL, PCB, Rede Sustentabilidade, MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos), entre outras organizações.



No manifesto de lançamento, a frente de oposição pede a imediata aplicação da vacina contra a Covid-19 em toda a população, pagamento de auxílio emergencial em São Bernardo, suspensão de ações de reintegração de posse e revogação da lei que extinguiu a Fundação Criança e remodelou a Faculdade de Direito de São Bernardo.



Chama atenção o fato de o vereador Joilson Santos ser o único da bancada petista em São Bernardo a não subescrever o manifesto. Ana Nice, Getúlio do Amarelinho e Ana do Carmo, colegas de Joilson na Câmara, estão presentes no documento contra Orlando Morando (PSDB).



O vereador Carlos Ferreira (PSB), de Santo André, andou comentando com colegas da Câmara que figuras da cúpula paulista de seu partido sondaram para uma eventual candidatura a deputado federal no ano que vem. Ele não disse que sim nem que não.