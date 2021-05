Pedras. Trabalho. Suor...

Ademir Medici



Em sua exposição no 14º Congresso de História do Grande ABC (Teatro Zulmira Teixeira Jardim, 2.017), o representante da Associação Pró-Memória de Rio Grande da Serra usou dos conhecimentos práticos que possuía somados às entrevistas que realizou com os antigos do bairro da Pedreira. Reuniu fotos. Identificou um engenheiro, o italiano Aquiles de Pian, e os operadores Angelin Orsini e Ernesto Guariento.

Em 7 de maio de...

1916 –O Primeiro de Maio, de Santo André, recebe a equipe de futebol Heróis, da Capital, e ganha por 2 a 0; entre os segundos quadros, um empate em 0 a 0.

- Na Capital, Concordia 0, São Caetano EC 0; também 0 a 0 entre os segundos quadros.

1966 – A equipe feminina de basquetebol do Clube Atlético Pirelli sagra-se campeã do Troféu Bandeirantes: vence o São Bento, de Sorocaba. A hegemonia, até então, era dividida entre Sorocaba e o XV de Piracicaba.

1991 – Os 1.500 ferramenteiros da Volkswagen, em São Bernardo, retornam ao trabalho, depois de 38 dias de greve.

- Na seção Ponto de Vista, do Diário, um artigo de Luiz Tortorello, prefeito de São Caetano: ‘Novo Paço, solução racional para o ano 2000’.

Em nível nacional, Zélia Cardoso de Mello demite-se da Economia; o novo ministro é o diplomata e banqueiro Marcílio Marques Moreira.

Diário há meio século

Sexta-feira, 7 de maio de 1971 – ano 13, edição 1529

Homenagem – Rosa Margonari Boralli, em São Bernardo; Maria Cândida de Barros Araújo, em São Caetano, eleitas Mães do Ano de 1971.

Serviços – Henry Veronesi eleito presidente do Lions Clube São Caetano-Centro.



Hoje

- Dia do Oftalmologista

- Dia do Silêncio

- Dia Nacional da Prevenção da Alergia

Santos do Dia

- Flávia Domitilia. Viveu no século I. De nobre a mártir. Sobre ela escreveu São Jerônimo.

- Agostinho Roscelli

- Gisela



ROSA VENERINI (Itália, 1656-1728). Funda a instituição Mestras Plas Venerini, com o objetivo de formar professoras e alfabetizar crianças pobres



Municípios Brasileiros

- No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Boraceia, elevado a município em 1959, quando se separa de Itapuí, na região de Jaú.

- Pelo Brasil: Belém do São Francisco (Pernambuco); Colíder (Mato Grosso); Guamaré, Lagoa Salgada e Pedra Grande (Rio Grande do Norte); Massaranduba (Paraíba); Monte Belo e Pedralva (Minas Gerais); Rio Bonito (Rio de Janeiro); e São Joaquim (Santa Catarina).