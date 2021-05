Obituário - 7 de maio de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/05/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Águida Batista Devitte, 104. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Cemitério Municipal de Pirassununga (São Paulo).

Luzia Ferreira do Nascimento, 93. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor Vila Pires.

Helena Nunes de Avelar, 89. Natural de Itamogi (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Fernandes Filho, 89. Natural de Bady Bassitt (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Judith Campos Lima, 88. Natural de São José (Santa Catarina). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 3. Vale dos Pinheirais.

Terezinha de Carvalho, 87. Natural de Guaraci (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Palmira dos Santos Silva, 87. Natural de Ruy Barbosa (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izabel Marim Fulop, 86. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Dios, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sebastião Garcia de Morais, 71. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 3, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa.

Izabel Lopes, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Silvio Oliveira dos Santos, 65. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Madureira Filho, 64. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Angelina Pereira, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Auxiliar de produção. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivo Prizmic, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Comerciante. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Adão Xavier da Silva, 58. Natural de São João da Pnte (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marluce Martins dos Santos Silva, 52. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia no Jardim São Francisco, em São Paulo, Capital. Balconista. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Márcia Regina Batista Gomes, 44. Natural de Descalvado (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Operadora de telemarketing. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



SÃO BERNARDO

Joanna Carrasco Santana, 94. Natural de Potirendaba (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Manoel Valentim Filho, 93. Natural de Pacatuba (Sergipe). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 3. Memorial São Vicente.

Maria Dorides e Silva, 89. Natural de Virgínia (Minas Gerais). Residia no Jardim Monte Sião, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Itapevi (São Paulo).

Argentina Severina, 88. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Amábile Massaro, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Manoel Simões Neto, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

João Bertino de Lemos, 81. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério do Baeta.

João Rodrigues, 80. Natural de Santo André. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Benedito Fernandes Mascarenhas, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério Floreal Eterno, em Itapecerica da Serra (São Paulo).

Antonio Araujo Rocha, 71. Natural de Andradina, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria Serra Dias, 70. Natural de Muritiba (Bahia). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

José Bonifácio da Silva, 69. Natural de Afogados da Ingazira (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Benedito Tomaz, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Lucas Gomes de Siqueira, 62. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Ecaterina Keller Zanoncelli, 98. Natural da Romênia. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marluce de Oliveira Dias, 74. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nilo Ramos Nogueira, 71. Natural de Bofete (São Paulo). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 3, em Mauá. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Renato Nastasi, 41. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Vendedor. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Francisca Avelina de Lima, 86. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Cemitério Municipal.

Alice Gonçalves, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 3. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Antonio Felipe Santiago, 65. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal.

Edgar Siqueira, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Pedreira, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Terezinha Simões dos Santos, 77. Natural de Bonfim (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Jaci Miranda, 74. Natural de Antonio Dias (Minas Gerais). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.

Lindinalva Rosa da Silva, 73. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia na Vila Santa Lídia, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

João Nunes, 66. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Henrique Beletable Jacob, 65. Natural de Silveirania (Minas Gerais). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Ivam Florentino da Silva, 58. Natural de Petrolina (Pernambuco). Cemitério Santa Lídia.

Mauro Campos Ferrari, 51. Natural de Guaporema (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Marcos Luciano dos Santos, 47. Natural de Mauá. Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Doralice de Mattos, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Alevina Silva de Moura, 82. Natural de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro). Residia na Vila São João, em Rio Grande da Serra. Dia 3, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.