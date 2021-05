Piscinão e Consórcio

Do Diário do Grande ABC



06/05/2021 | 23:59



O anúncio feito ontem pelo governador João Doria (PSDB), sobre o início das obras do Piscinão Jaboticabal até o próximo mês, ilustra a importância do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Não fosse a existência do colegiado de prefeitos, e as suas constantes cobranças sobre prazos, muito provavelmente este indispensável instrumento de combate às enchentes em São Bernardo, São Caetano e Capital seguiria no papel por muito tempo. É por isto que este Diário defende, de maneira peremptória, independentemente de quem esteja ocupando a cadeira de presidente, a unidade e a manutenção da entidade.

É evidente que houve outras importantes e bem-vindas frentes de cobrança para a construção de obra tão aguardada, como os deputados estaduais com domicílio eleitoral em uma das sete cidades, mas a participação do Consórcio foi fundamental. Tanto que foi à instituição que o secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Rodrigo Penido, comunicou oficialmente, ainda em 13 de abril, o início dos trabalhos.

Duas empresas consorciadas, a Passarelli e a Planova, ganharam a licitação para construir o reservatório com capacidade de armazenar 910 mil metros cúbicos na tríplice fronteira entre São Bernardo, São Caetano e a Capital. Serão investidos R$ 131,9 milhões na obra, além de R$ 106 milhões destinados às desapropriações. Assim que o piscinão estiver concluído, em setembro do próximo ano, se tudo correr de acordo com o cronograma original, o Grande ABC vai ver consumado projeto que pleiteia há duas décadas.

Aguarda-se, agora, que os departamentos de execução do Estado cumpram o compromisso assumido publicamente pelo governador. Com prazo de construção de 18 meses, o Piscinão Jaboticabal só vai estar funcionando na temporada de chuvas do verão que se inicia em dezembro de 2022 – até lá, será preciso contar com a sorte e, para aqueles que acreditam, com as bênçãos de São Pedro – o santo que, segundo a tradição católica, é responsável por regular o fluxo das comportas celestes.