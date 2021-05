Barty e Sabalenka vencem e vão decidir título em Madri; Zverev enfrenta Nadal

06/05/2021 | 20:32



Duas semanas depois de se enfrentarem na final do WTA 500 de Stuttgart, Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka vão decidir o título de mais um torneio no saibro, desta vez o WTA 1000 de Madri. Nesta quinta-feira, a australiana número 1 do mundo superou a local Paula Badosa por 6/4 e 6/3, depois de 1h15 de partida, e a bielorrussa deixou pelo caminho a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 41ª do ranking, por 6/2 e 6/3, em apenas 1h03 de jogo.

Em grande fase, Barty não deu chances para Badosa, uma das sensações do torneio para o qual foi convidada. Paciente e inteligente, esperando os momentos certos para atacar, a australiana foi soberana no jogo, conseguindo frear o ímpeto da adversária e conquistou sua 25ª vitória na temporada 2021.

As duas tenistas fecharam o duelo com os mesmos 23 erros não forçados, mas a líder do ranking da WTA anotou o dobro de bolas vencedoras (30 a 15), aproveitou os vacilos da oponente e venceu com certa tranquilidade. Ela está invicta há nove partidas e ganhou 17 dos últimos 18 duelos que disputou.

Sabalenka também não teve trabalho para despachar Pavlyuchenkova. A bielorrussa, que, aos 23 anos, está no melhor ranking de sua carreira, na sétima colocação, se impôs desde o primeiro game, com muita potência nos golpes, comandando as ações do fundo de quadra e definindo rapidamente os pontos. Ela ficou perto de aplicar um "pneu" no segundo set, oscilou e viu sua vantagem cair de 5/0 para 5/3, mas se recuperou na sequência e fechou o jogo.

"Estou muito feliz por essa vitória e já ansiosa para a final", disse Sabalenka. "Preciso de um bom descanso hoje e depois eu vou fazer o possível para me preparar o melhor que posso. É muito interessante disputar outra final contra a Ash, acho que será uma grande batalha", projetou a bielorrussa.

ADVERSÁRIO DE NADAL - No masculino, Alexander Zverev derrotou o britânico Daniel Evans por 6/3 e 7/6 (7/3) em 1h37 de partida e terá a dura missão de encarar Rafael Nadal, cinco vezes campeão do torneio espanhol e atual vice-líder do ranking, nas quartas de finais do Masters 1000 de Madri. O "Toro Miúra" leva vantagem no retrospecto, com cinco vitórias contra duas do alemão.

O alemão, atual número 6 do mundo, manteve a escrita de nunca cair no torneio espanhol disputado no saibro antes das quartas. Ele foi campeão em Madri em 2018 e tenta se reabilitar das eliminações precoces no Masters 1000 de Montecarlo e no ATP 250 de Munique. Para avançar, Zverev lançou mão de um saque poderoso, acertando sete aces, e foi mais eficiente que Evans.

Quem também assegurou vaga nas quartas de final em Madri foi o italiano Matteo Berrettini. Número 10 do mundo, ele engatou o sexto triunfo consecutivo na temporada de saibro ao passar pelo argentino Federico Delbonis por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.

Embalado pela conquista do ATP 250 de Belgrado há dez dias, Berrettini terá como adversário na próxima fase o chileno Cristian Garin, 25º do ranking, que mais cedo eliminou o russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo.

Outra surpresa desta quinta foi a eliminação do grego Stefanos Tsitsipas, que vinha em excelente fase, mas sofreu a sua queda mais precoce nesta temporada ao ser derrotado pelo norueguês Cásper Ruud por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. O número 5 do mundo ainda é o jogador com mais vitórias e pontos no ranking desta temporada.

Depois de deixar pelo caminho o cabeça de chave 4 do torneio com um jogo consistente e poucos erros, Ruud pega nas quartas o cazaque Alexander Bublik, que mais cedo levou a melhor diante do russo Aslan Karatsev também em sets diretos.