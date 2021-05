Grande ABC chega a 7.000 mortes pela Covid-19

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/05/2021 | 18:42



O Grande ABC alcançou na tarde de hoje (6) a triste marca de 7.000 mortos pela Covid-19. Desde o início da pandemia, este foi o menor período em que a região acumulou um total de 1.000 óbitos causados pela doença, uma vez que o total de 6.000 vítimas fatais havia sido atingido em 10 de abril, há apenas 26 dias. Abril foi o mês com maior número de perdas, 1.149. A região contabiliza 180.623 pessoas contaminadas com o novo coronavírus.

Do total de vítimas registradas até o momento, a cidade com mais registros é São Bernardo, onde já morreram 2.264 pessoas. Em seguida aparece Santo André, com 1.791 óbitos; Diadema, com 1.033 perdas; Mauá, onde 885 pessoas faleceram em decorrência da doença; São Caetano, com 674 vítimas fatais; Ribeirão Pires, com 272 mortes e Rio Grande da Serra, que contabilizou 81 perdas. No Estado de São Paulo, desde o início da pandemia, já foram registradas 99.406 mortes e 2.969.680 pessoas infectadas.