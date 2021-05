Meghan Markle e príncipe Harry divulgam foto inédita de Archie Harrison - e fazem um pedido especial no dia do aniversário do filho

06/05/2021 | 17:10



Nesta quinta-feira, dia 6, Archie Harrison, filho de Meghan Markle e príncipe Harry completa dois aninhos de idade! O pequeno já ganhou os parabéns - polêmicos - do avô, príncipe Charles, e do resto da família real, mas agora os papais divulgaram uma foto inédita dele! No site da Archewell Foundation, de Harry e Meghan, o casal aproveitou a data especial para não só postar uma foto do filho, como também para divulgar uma importante mensagem:

Nos últimos dois anos, temos sido profundamente tocados por sentir o calor e o apoio de nossa família em homenagem ao aniversário de Archie. Muitos de vocês doam para instituições de caridade em seu nome e marquem a ocasião retribuindo ou fazendo um ato de serviço - tudo por meio da bondade de seu coração. Você arrecada fundos para aqueles que mais precisam e continua a fazê-lo orgânica e abnegadamente. Continuamos extremamente gratos.

Ao final, o casal, que organizou um evento justamente para chamar a atenção pela igualdade da vacina, ainda diz que não seremos capazes de nos recuperar verdadeiramente até que todos, em todos os lugares, tenham igual acesso à vacina.

Na iniciativa, caso cinco dólares sejam doados, esse dinheiro irá se transformar em 20 dólares - o que ajuda a financiar quatro doses de vacinas:

Como parte dessa iniciativa, o Duque e Duquesa de Sussex e a Global Citizen garantiram doações equivalentes de até três milhões de dólares de organizações, incluindo a Seadream Family Foundation e o Mastercard Impact Fund. Isso significa que se você doar cinco dólares, ele se transformará em 20 dólares, que é a quantia necessária para financiar quatro doses da vacina.

Bem legal, né?

Como dito anteriormente, junto com o pedido especial, Harry e Meghan divulgaram uma foto bem fofa em que Archie aparece de costas e segurando um balão!