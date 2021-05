06/05/2021 | 17:10



Como você viu, o Power Couple Brasil já está com os dias contados para começar e os casais que vão participar da nova temporada do programa foram anunciados.

Entre eles estava Adriana Bombom e seu marido, só que segundo Flávio Ricco, a bonitona e o amado não vão mais fazer parte do elenco do programa porque Adrien Cunha apresentou alguns problemas de saúde.

Ainda de acordo com o jornalista, não se trata de covid-19, mas é um problema que não foi revelado com mais detalhes, e que infelizmente acaba tirando o casal da disputa no reality show..

Agora resta saber se ele realmente está bem e qual casal vai entrar no lugar deles.