Grupo de motociclistas realiza drive-thru solidário em Mauá

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



06/05/2021 | 15:42



O Abutre’s Moto Clube, divisão Mauá, promoverá na manhã de sábado (8) drive-thru solidário para a arrecadação de rações para cães e gatos. De acordo com Rogério Kuka Costa, diretor do grupo na região do Grande ABC, a ideia surgiu após os motoqueiros realizarem outras ações solidárias.

"Entregamos cestas nas comunidades e muitas pessoas estavam reclamando que não tinham condições de alimentar os animais. Hoje a maioria das casas tem um cachorro, um gato ou algum bicho de estimação. Os animaizinhos também são parte da família e foi por isso tivemos essa ideia”, completou.

Quem quiser ajudar, a ação acontecerá na Avenida Capitão João, 1.912, em Mauá, das 10h às 13h.