Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, se emociona com mensagem

06/05/2021 | 15:10



Nesta quinta-feira, dia 6, Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, reagiu a uma homenagem feita pela cineasta Susana Garcia no Instagram. O ator morreu na noite do dia 4 de maio, vítima da Covid-19, e está sendo velado nesta quinta-feira em Niterói, no Rio de Janeiro.

A cineasta era uma das melhores amigas de Paulo e foi diretora de alguns de seus filmes, como Minha vida em Marte e Minha Mãe é uma Peça 3.

Meu amado. Meu irmão. Eu estava suportando a saudade porque você estava no hospital e tínhamos a certeza que você sairia. Mas e agora? Nós nos falamos vinte vezes por dia. Eu chamo todo mundo aqui em casa de Paulo Gustavo. E você chama todo mundo de Susana. Somos confidentes. Somos muito unidos. Nos admiramos muito. Você entrou na minha vida de forma arrebatadora. A nossa união aconteceu no trabalho, na família, na vida. Na alegria e na dificuldade, iniciou a mensagem.

Nos comentários, Thales se emocionou.

Que linda mensagem! Que vácuo! Que escuridão! Ele era um holofote! Agora é uma estrela.

Em entrevista ao Saia Justa da GNT da última quarta-feira, dia 5, a atriz Mônica Martelli também falou sobre a morte do ator e disse que Dona Déa, mãe do humorista, teve a oportunidade de se despedir.

- Dona Dea é uma grande inspiração e grande mulher, ela tem a mesma energia do Paulo Gustavo. Ela é tão genial que no momento da passagem de Paulo Gustavo, 21h12, ela falava: Meu filho, meu filho, obrigada, meu filho, por ter escolhido eu ser sua mãe, contou, emocionada.