Maria Clara, atual de Marlon, posa com o filho e diz: Nosso primeiro dia das Mães

06/05/2021 | 15:10



Como você viu, o filho de Marlon e Maria Clara, Benício, acabou nascendo antes da hora e teve que passar alguns dias dentro do hospital para normalizar tudo.

Agora a criança já está em casa e o atual casal acabou indo até as suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 6, para compartilhar uma foto ao lado do pequeno Benício e a mamãe coruja escreveu na legenda da publicação:

Nosso primeiro dia das Mães!

Anteriormente, Maria Clara comentou com seus fãs e seguidores das redes sociais sobre as dificuldade que anda tendo com rotina, adaptação e amamentação.

Não sabia nada. Não sabia trocar fralda, não sabia como era o processo de amamentação, do leite crescer, que podia empedrar, que tinha que fazer a ordenha. Não sabia de nada. Foi difícil porque o Benício saiu da UTI tomando um pouco de fórmula e eu quis tirar porque quero que ele fiquei só no leite materno. Acho mais saudável. Acho que a fórmula pesa um pouco!