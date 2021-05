Tatá Werneck desabafa sobre a morte de Paulo Gustavo: Dá um desespero

06/05/2021 | 14:11



A morte de Paulo Gustavo deixou uma série de fãs e amigos abalados. Em um áudio publicado no Instagram Stories nesta quinta-feira, dia 6, Tatá Werneck desabafou sobre o assunto:

- Cara, às vezes dá um desespero. Um desespero. O que me conforta, entre aspas, é imaginar que o Paulo vai salvar muitas vidas.

A atriz chegou a usar o Twitter para informar que o amigo não tinha comorbidades, e pediu para que as pessoas não minimizassem o coronavírus.

Em uma publicação feita na última quarta-feira, dia 5, Tatá homenageou Susana, amiga de Paulo, e revelou que ainda está se preparando para falar sobre Thales Bretas, o marido do ator:

Essa é a melhor amiga do Paulo. Ela é diretora dos filmes dele e é médica. E por isso pode estar com ele por perto. A Susana é de uma força. De um otimismo. De um amor inigualável. Obrigada, Susana! Tenha a certeza de que você é a melhor amiga que ele poderia ter. Ainda to me preparando pra conseguir falar do Thales Bretas.

Ao jornal O Globo, Tatá relembrou os áudios que trocou com o amigo enquanto ele estava no hospital:

- O Paulo brincava muito com os enfermeiros, contava piadas, fazia de tudo para animar aquele lugar. Nas duas vezes em que me ligou por Facetime, disse que o humor o estava salvando. Os enfermeiros diziam que não ia ter corredor suficiente no hospital de tanta gente que o aplaudiria quando se recuperasse. Tudo no Paulo é majestoso, grandioso. Ele ia para o teatro e era um fenômeno. Para o cinema, e fazia a maior bilheteria. Do mesmo tamanho era o seu nível de generosidade. Qualquer pessoa que ele soubesse que tinha um grande talento, ele fazia o que podia para que tivesse sucesso. Com a Iza foi assim. Paulo é tão intenso que sempre que o encontro, parece que ele havia ficado dias ensaiando para aquele momento ser tão especial. Nunca passei um dia mais ou menos com ele.

Ela continua:

- Impossível falar dele no passado, porque o Paulo é vida. O Paulo tem um jeito único de fazer humor. Você vê hoje em dia várias pessoas falando com o Paulo Gustavo, agindo como ele. Está deixando um legado de filmes incríveis, histórias de emoção, personagens lendários. Criou uma embocadura, uma entonação, uma maneira de falar as coisas com licença poética que lhe permitia criticar o que ninguém consegue. É perfeccionista, pensa em cada detalhe, não aceita nada mal feito. É desesperador o que está acontecendo. Sempre tive muito medo da morte, mas não tem como esse lugar não ser bom, porque o Paulo anima qualquer lugar.

Por fim, Tatá afirma:

- O Paulo é essa pessoa que está dilacerando a gente de saudade, mas pensar em cada vida perdida para a Covid-19, nas famílias que estão sofrendo... As pessoas precisam entender que não é brincadeira. Pensar que através do seu trabalho honesto conseguir ter recursos para ter a melhor estrutura, mas mesmo assim não foi suficiente.