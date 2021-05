Após casos de Covid-19, produção de No Limite reforça segurança

06/05/2021 | 14:10



Segundo informações do colunista Leo Dias, a produção do programa No Limite reforçou a segurança depois que surgiram casos de Covid-19 na equipe. As pessoas agora são testadas a cada dois dias. Antes, o procedimento ocorria duas vezes por semana. Para evitar a transmissão da doença, a produção pediu para que todos usem duas máscaras.

Ainda de acordo com o colunista, quem testa positivo para o coronavírus é afastado imediatamente das gravações do reality show. Embora o hotel onde a equipe está hospedada esteja com a maioria dos quartos reservados para os profissionais do programa, o local ainda recebe outras pessoas.

E tem mais! O colunista ainda afirma que, além dos participantes passarem por situações complicadas no reality, a equipe também está sofrendo com o calor do Ceará e a dificuldade de locomoção na areia, fazendo, inclusive com que um câmera desmaiasse durante as gravações. É perrengue para todo mundo!