Braskem tem resultado operacional de R$ 6,9 bilhões

Yara Ferraz



06/05/2021 | 14:00



A Braskem, petroquímica com planta em Santo André e Mauá, divulgou o resultado operacional de R$ 6,9 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O montante representa alta de 54% em relação ao trimestre anterior. No total, o lucro no período foi de R$ 2,5 bilhões, o que representa alta de 195% em relação ao último trimestre do ano passado.

De acordo com a empresa, o resultado foi alcançado por causa de maior volume de vendas nos Estados Unidos e na Europa, além de melhores spreads (diferença entre o preço de compra e venda) utilizados nos Estados Unidos, Europa e México.

Como resultado, a dívida líquida da companhia teve redução de 5,31% ou cerca de US$ 1 bilhão na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.