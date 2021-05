06/05/2021 | 13:11



Grazi Massafera mostrou que resolveu desapegar com Caio Castro! No Instagram Stories, a atriz mostrou que os dois fizeram uma limpeza no closet deles e resolveram doar uma montanha, literalmente, de roupas!

E do nada começou um desapego que já está rendendo!, disse ela, enquanto exibia o ator tirando algumas peças.

E completou:

- Desapegos dele e meu. Bora doar o que não usa. O inverno chegou!