Pocah reclama de áudio utilizado fora de contexto na final do BBB21 e noivo da cantora xinga o editor do programa

06/05/2021 | 13:11



A cantora Pocah usou o Twitter para se manifestar sobre o uso de um áudio tirado de contexto na final do BBB21! O áudio fazia parte de uma prova em que Pocah e Arthur jogaram juntos. No entanto, a edição do programa usou o material em outra situação, fazendo com que o som lembre uma relação sexual. A artista escreveu:

Conversei com uma das diretoras do programa e me queixei do áudio fora do contexto na edição. Fiquei extremamente constrangida. No momento em que ouvi a primeira vez, um dos produtores estava comigo e ele me viu em choque! Amo e respeito muito o programa, mas isso não foi legal!

Não foi só a cantora que não gostou da brincadeira. O noivo de Pocah, Ronan Souza, também reclamou do ocorrido no Twitter:

Vi o VT da globo o agora. Falta de senso passou longe, ridículo demais! Enfiaram o respeito no c*. Um monte de criança assistindo, nossas famílias, todos! Coloca um VT desses da sua mulher, editor, pra ver se seus filhos e família vão curtir! A*******o.