Luísa Sonza e Carol Biazin irão viver casal em clipe - e prometem dar um beijão

06/05/2021 | 13:11



Uau! Carol Biazin fará sua grande estreia com um primeiro álbum de estúdio intitulado Beijo de Judas e convidou Luísa Sonza para uma parceria na canção Tentação! No clipe, que estará disponível nesta quinta-feira, dia 6, ambas irão viver um romance! No trecho já divulgado, é possível ver as duas cantoras em momentos bem íntimos e dançando juntas.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Carol explicou:

- A minha música fala sobre a tentação e, para representar isso, quis mostrar o desejo entre duas mulheres. Esse clipe nada mais é do que aquilo que nós somos também, muito amigas. Nós estamos dando vida à letra da música. Eu me inspirei no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O clipe foi uma força tarefa quanto à fotografia, edição e direção. Nós fizemos um balanço entre a estética da Luísa Sonza e a minha, sabe? Creio que o resultado ficou muito bom.

Vivendo um casal, as duas ainda prometem, ao final do clipe, um super beijo!

Tentação é uma música escrita inteiramente por Carol e, segundo ela, foi inspirada no Destiny's Child, grupo o qual Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams fizeram parte.