Com covid-19, Barbara Bruno, filha de Nicette e Paulo Goulart, mostra melhora

06/05/2021 | 12:30



Barbara Bruno, filha de Nicette e Paulo Goulart, está respondendo bem ao tratamento contra a covid-19. A informação é de Beth Goulart, irmã da atriz. "Graças à Deus minha irmã amada @barbarabrunoatriz está respondendo bem ao tratamento. Segundo o boletim médico de hoje, o quadro está estável. Continuamos na nossa jornada de oração com muita fé e esperança na sua recuperação. Estamos juntos", escreveu no Instagram.

Ela publicou uma foto em que está junto com Barbara, a mãe Nicette Bruno e o irmão Paulo Goulart Filho, todos sorrindo.

Uma corrente de oração foi organizada na quarta-feira, 5, para apoiar a atriz e todos os familiares e equipes de saúde que atuam de frente contra a covid-19.

Barbara Bruno foi internada por complicações do coronavírus e teve de ser intubada no domingo, 2, em um hospital no Rio de Janeiro.

Nicette Bruno, que também contraiu a covid-19, morreu no fim de 2020. Desde que a irmã foi internada, Beth Goulart tem falado muito sobre fé nas redes sociais.