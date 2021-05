Educação de Ribeirão Pires abre cadastro para vagas em creches municipais

Do Diário do Grande ABC



06/05/2021 | 11:12



A Secretaria de Educação de Ribeirão Pires realizará, entre 10 e 14 de maio, o cadastro para creches municipais (0 a 3 anos). Moradores da cidade que queiram fazer a inscrição deverão agendar previamente o atendimento junto à Central de Vagas, pelo telefone 4828-9620/9621 (segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h). Os agendamentos já estão sendo feitos.

No ato do cadastro, que será na Secretaria de Educação, deverão ser apresentados os seguintes documentos (obrigatórios): certidão de nascimento, RG e CPF dos pais ou responsáveis legais pela criança, comprovante de endereço no nome do pai, mãe ou do responsável legal com validade de até três meses anteriores (água, luz, telefone fixo ou IPTU), e declaração de trabalho.

Confira os períodos de inscrição para as vagas em creche:

Maio de 2021 – 10 a 14/05

Junho de 2021 – 7 a 11/06

Agosto de 2021 – 9 a 13/08

Setembro de 2021 – 13 a 17/09

Outubro de 2021 – 4 a 8/10

Novembro de 2021 – 8 a 12/11

Dezembro de 2021 – 13 a 17/12