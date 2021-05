Fiuk explica para Ana Maria Braga que escondia depressão por causa da família famosa: Eu não posso ter defeito

06/05/2021 | 11:11



Além de Camilla de Lucas quem também passou pelo Mais Você nesta quinta-feira, dia 6, foi Fiuk! O cantor ficou em terceiro lugar no BBB21 e levou para casa o prêmio de 50 mil reais. No bate-papo com Ana Maria Braga, Fiuk falou sobre ser uma pessoa chorona:

- É tão bom entrar no programa, mas é tão bom sair também! Porque dá muitas saudades. Eu sou muito chorão, homem também chora. Meu coração é chorão. É uma emoção muito grande sair, tudo está me emocionando. Falar com minha família, olhar o mar, coisas muito simples...

Sem receios, Fiuk falou sobre como lidou com suas emoções dentro do jogo, dando detalhes sobre sua depressão e ansiedade:

- Tenho depressão desde muito jovem. Eu sou TDHA. Tenho déficit de atenção, num nível mais avançado. Já passei anos tratando aqui fora e achei que já tinha resolvido. E lá dentro me deparei com isso de uma forma que eu não esperava. Lá dentro foi difícil de lidar com essas coisas. Eu choro escondido, não gosto de ficar derramando lágrima e espalhando tristeza por aí. Mas minha hiperatividade disparou, minha ansiedade disparou, quase tive síndrome de pânico. Entrei na casa muito mexido. Pensei em desistir no hotel. Não me deram um vilão para tocar lá. Mas eu nunca me fiz de vítima de tudo isso, nunca coloquei isso em primeiro lugar, nunca expus.

Para o artista, o fato de vir de uma família famosa e ser filho de Fábio Jr. fez com que ele escondesse por muito tempo que sofre com a doença:

- Porque todo mundo sabe da família que eu vim, então eu não posso ter problema, não posso ter defeito.

Ana Maria interrompeu o cantor e afirmou que agora ele poderia mostrar ao público o que sente e ele concordou:

- Sim, agora eu descobri que eu posso. Eu estou muito mais leve, disse Fiuk.

Para finalizar o papo, Ana quis saber se Fiuk e Juliette vão ficar juntos. O cantor ficou envergonhado ao falar sobre o assunto e desconversou:

- Foi muito incrível nossa história, a maneira como aconteceu. Tenho carinho muito especial para ela. Tá cheio de gente no pé dela agora, não sei se ela vai querer casar de novo comigo... Vamos ver! Fica no ar!