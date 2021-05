Reencontro do BBB21 tem perdão de Lucas Penteado e climão entre Carla Diaz e Arthur

06/05/2021 | 11:11



O BBB21 pode até ter chegado ao fim, mas ainda está dando o que falar! Isso porque além do tão esperado Dia 101 - episódio especial da temporada, que vai ao ar no próximo sábado, dia 8 -, os ex-confinados participaram do especial A Eliminação - O Reencontro no canal Multishow! O episódio, que foi ao ar na noite da última quarta-feira, dia 5, contou com a presença de 19 dos 20 ex-BBBs, já que Arcrebiano está no reality No Limite, e, é claro, reacendeu antigas polêmicas da casa.

Polêmica com Lucas Penteado

Logo no início do BBB21, o programa lidou com uma grande polêmica relacionada ao modo como alguns participantes, como Projota e Karol Conká, tratavam o colega Lucas Penteado. Depois que o rapaz mostrou, durante a final do programa, que não guardava ressentimentos para com o rapper, foi a vez de declarar que havia perdoado a cantora também.

Após enviar um vídeo para o documentário de Conká, chamado A Vida Depois do Tombo, afirmando que não estava pronto para conversar com a moça, Lucas admitiu que já superou essa fase e que os dois se entenderam após as polêmicas - e chegaram até mesmo a dar as mãos durante a conversa com Vivian Amorim e Bruno de Lucca, que apresentavam a atração:

- Lógico [que a gente conseguiu conversar]. É como eu acabei de falar, acredito que esse BBB tenha trazido um pouco para a população que o artista também tem o direito de ser humano, que também erra. Errar faz parte desse jogo. A parte mais divertida é ver as pessoas entrando lá e sendo humanas, igual a vocês assistindo a gente.

Sermão em Fiuk?

Outro participante que chamou a atenção no A Eliminação foi Fiuk. O rapaz assistiu a um vídeo da irmã, Cleo, no qual a atriz falava sobre o orgulho que sentiu do cantor por sua trajetória dentro do BBB21 - e entregou que o apoio dela foi essencial para sua participação:

- Ela foi muito minha parceira. Vocês não têm noção do medo que eu tive de entrar. Um medo do Big Brother de me deixar em choque.

Em seguida, ele ainda revelou que espera receber um sermão dos pais por conta de seus comportamentos dentro da casa - em especial da mãe, Cristina Karthalian:

- Meu pai [eu] já conversei com ele bem rápido, com a minha mãe também, mas o sermão não veio, sacou? Minha mãe começou, eu tava com outras pessoas em volta, [e ela disse]: Ah, filho, que saudade, mas você tava chato, hein! Falei: Mãe, calma, tem gente em volta. Dá uma moral porque tá filmando, segura a onda. Aí, ela: ah, não, ele não é tão chato assim. Você é lindo.

#Carthur

Depois de tantas polêmicas ao longo do programa, é claro que o reencontro de Arthur e Carla Diaz iria chamar a atenção! O casal viveu um relacionamento de altos e baixos dentro do reality show e claro que foi questionado sobre o romance durante o encontro, o que resultou em climão por parte dos dois. Vivian Amorim e Bruno de Lucca questionaram o casal sobre o futuro do relacionamento do lado de fora do programa. Carla deixou a possibilidade em aberto...

- A gente acabou de se encontrar. A gente tá se vendo agora pela primeira vez. Então, a gente tem que conversar aqui fora ainda, né?

Enquanto Arthur acabou revelando que foi instruído a alegar que havia mandado mensagem para a atriz nas entrevistas que deu após sua eliminação:

- Cara, então, na verdade, falaram pra eu falar que tinha mandado, mas o negócio tem que ser pessoalmente. Estamos trabalhando bastante, mas a gente tem que conversar pessoalmente. Assim, as coisas são mais fáceis.

A atriz, então, encerrou o assunto alegando que não tem pressa para resolver a situação - e que nada será como foi dentro da casa mais vigiada do brasil:

- Muita coisa aconteceu lá na casa. Aqui fora é outra história. A gente não vai vivenciar o que rolou na casa. A gente tá na correria trabalhando e vamos ver. Precisamos conversar.

Mais tarde, no entanto, os dois acabaram participando do Prêmio #RedeBBB 2021, no qual receberam o título de Melhor Casal definido através do voto popular. Durante a conversa com Ana Clara e Rhudson, os dois comentaram sobre o prêmio e enfrentaram momentos desconfortáveis. Carla Diaz, por exemplo, entregou que viu muita coisa depois que deixou o confinamento:

- A gente foi um casal de muitos altos e baixos, né, e quando eu saí eu vi muita coisa que eu não queria inclusive. Me surpreendeu sim esse prêmio.

Arthur, por sua vez, entregou que ainda está apaixonado pela atriz - e ainda reafirmou que havia sim mandado mensagem para ela, que inclusive respondeu a tentativa de contato:

- O sentimento todo que rolou ali foi de verdade. Falei que eu estava apaixonado, mas isso aí não é verdade, porque eu ainda estou. Eu que mandei mensagem pra Carla, ninguém mandou eu mandar, mandei mensagem às 7h40 na quarta-feira. Eu queria conversar pessoalmente, pedir desculpa.