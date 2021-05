Sasha Meneghel irá oficializar união com João Figueiredo em cerimônia intimista - e ela desenhou o próprio vestido de noiva

06/05/2021 | 11:10



Sasha Meneghel e João Figueiredo estão noivos desde novembro de 2020! Agora, foi informado pela colunista Fábia Oliveira, que o casal deve oficializar a união em uma cerimônia intimista, para apenas 20 pessoas, no final do mês de maio em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A ideia é que o casamento aconteça no estilo pés na areia.

Além disso, como Sasha cursou faculdade de moda nos Estados Unidos, e tem experiência no assunto, foi ela mesma quem desenhou o próprio vestido de noiva! Você consegue imaginar?

O casal, que sempre troca declarações de amor por meio das redes sociais, ganhou o apoio de Xuxa Meneghel, mãe de Sasha, e de Luciano Szafir, pai de Sasha!

Vale citar que após o casamento e a lua de mel ambos irão morar juntos em São Paulo.