Após vencer o BBB21, Juliette ganha homenagem de Mauricio de Sousa e pode aparecer em videoclipe de Luan Santana

06/05/2021 | 11:10



A vida de Juliette Freire, campeã do BBB21, está agitada! A maquiadora foi convidada por Luan Santana para estar no videoclipe da próxima canção dele, chamada Morena. O convite foi feito pelo cantor no programa Rede BBB da última quarta-feira, dia 5. Mas, além disso, o artista ainda disse para Juliette que a gravadora Sony Music está disposta a contratá-la!

Ao jornal Extra, Juliette comentou sobre o fenômeno que se tornou nas redes sociais. No Instagram, a advogada já tem quase 27 milhões de seguidores:

- Quando disseram o tamanho da equipe eu até perguntei: Quem está pagando? Porque eu não tenho condições [risos]. Sei que tem muitos voluntários. A única coisa que fiz antes de entrar na casa foi dar as senhas para a minha amiga Débora e o marido. Eles sempre me apoiaram em tudo e eu brinquei que precisavam ser eles os administradores porque às vezes eles me conhecem mais que eu mesma.

A vencedora do reality show ainda disse que não tinha pretensão de estourar nas redes sociais:

- Meu Deus, gente, eu estou muito famosa [risos]. Eu nunca tive pretensão de estourar nas redes sociais. Entrei na casa querendo ajudar a minha mãe. Pagar a cirurgia dela para o coração é algo mais urgente. O resto era consequência. Eu só não queria ser cancelada. Sei que brinco demais.

Juliette revelou que não vai mais seguir na carreira pública e no sonho de ser delegada. Além disso, a maquiadora comentou sobre a mensagem que recebeu de Luan Santana em uma de suas redes sociais:

- Sei da mensagem, mas quero abri-la em um momento de muita concentração. Depois que ver minha mãe, quero dar atenção a Luan Santana [risos]. É um cantor maravilhoso, o admiro muito. E cantaria com ele a hora que ele quisesse.

Durante o programa Rede BBB da última quarta-feira, dia 5, a campeã comentou que, desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, ainda não havia encontrado a mãe:

- Minha mãe eu não consegui ver ainda, porque eu vou ficar muito emocionada, vou chorar, não vou conseguir seguir. E eu não tinha dormido. Ela não está onde eu estou, eu estou em hotel e ela está na casa de colegas. Eu não sei quando eu vou ver minha mãe, mas eu espero que logo. Ela está aqui no Rio.

Ainda no programa, Juliette foi shippada com o brother Rodolffo! Eles ganharam com 45,04% dos votos. A sister brincou:

- A galera quer me desencalhar de todo custo. Agradeço muito isso.

No Instagram, Juliette comemorou uma homenagem que recebeu de Mauricio de Sousa! A sister ganhou uma tirinha com a personagem Tina e comemorou:

Passada, chocada. Tina e Juliette juntas! Obrigada, Turma da Mônica e Mauricio de Sousa Produções.