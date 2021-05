Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



06/05/2021 | 10:52



Quem passou próximo da área do Parque Natural Municipal do Pedroso, em Santo André, na manhã de quarta-feira (5), encontrou situação um tanto quanto diferente. Trata-se de uma garça-moura, que foi encontrada com ferimentos graves. De acordo com quem passava por lá, a ave teve ferimentos graves na asa que foram causados por linha de pipa com cerol cortante. A ave passa bem e será encaminhada a um Centro de Recuperação à Vida Silvestre.