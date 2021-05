Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/05/2021 | 10:18



O Dia das Mães será celebrado no próximo domingo (9). E, por ser uma das datas mais comemoradas no ano, não é incomum se deparar com uma série de homenagens online e offline assim que o dia se aproxima. Dessa vez, quem entrou na onda foi a animação Mônica Toy, produzida pela Mauricio de Sousa Produções.

O curtíssimo vídeo da Mônica Toy está disponível no YouTube é chamado de MIAUravilhas. A história traz as amigas Mônica e Magali passeando com seus “filhos”, além da coelhinha Dalila. Veja o resultado:

Para quem não está familiarizado, a série Mônica Toy foi lançada no YouTube em 2013. Os episódios trazem os personagens icônicos em historinhas curtas e sem o uso de falas. Em 2021, o show chega a sua nona temporada.