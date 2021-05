Xiaomi: Redmi Note 10 Pro chega ao Brasil a partir de R$ 3.300

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/05/2021 | 09:18



A Xiaomi anunciou nesta quarta-feira (5) a chegada de mais um smartphone no mercado brasileiro. O Redmi Note 10 Pro está disponível em duas versões. São elas: 6 GB de RAM + 64 GB de armazenamento por R$ 3.299,99 e 6 GB de RAM + 128 GB de armazenamento por R$ 3.399,99. Ambos os modelos já podem ser adquiridos no e-commerce oficial da marca, nas duas lojas físicas, localizadas nos shoppings Ibirapuera e Center Norte, na capital paulista, e nos principais varejos online.

Destaques do Redmi Note 10 Pro

O Redmi Note 10 Pro tem como destaque principal o conjunto de câmeras. São quatro lentes: grande angular de 108 MP, telemacro de 5 MP, ultra angular de 8 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. Há ainda a câmera frontal, com 16 MP. O celular ainda conta com diferentes ferramentas de edição. Inclusive para vídeo. O modo Dual Vídeo, por exemplo, possibilita a gravação de vídeos com as câmeras frontal e traseira simultaneamente.

Quando o assunto é bateria, o modelo chega com uma versão de 5020 mAh, que afirma aguentar até dois dias longe da tomada. O carregador Mi Turbo Charge, por sua vez, promete uma recarga completa no Redmi Note 10 Pro em apenas 60 minutos.

Para os processadores, a Xiaomi escolheu o Qualcomm Snapdragon 732G. Ele promete entregar jogos mais realistas, desempenho aprimorado, câmera com mais nitidez, recurso de inteligência artificial melhorado e alta capacidade de conectividade.

Vale ainda destacar que o Redmi Note 10 Pro tem 6,67 polegadas e é o primeiro da série a receber tela AMOLED com Corning Gorilla. É possível encontrar o smartphone nas cores Glacier Blue (Azul), Gradient Bronze (Fosco) e Onyx Gray (Brilhante).

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja detalhes do Redmi Note 10 Pro, o novo celular da Xiaomi: