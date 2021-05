06/05/2021 | 08:13



A Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira, 5, em votação simbólica, o projeto de lei que a cria a Loteria da Saúde, para ampliar o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) em despesas com o combate à covid-19. Também será criada a chamada Loteria do Turismo, para direcionar recursos ao setor, também muito afetado pela pandemia, mas com validade até 31 de dezembro de 2021. O texto será agora encaminhado ao Senado Federal. Por outro lado, foi rejeitada a emenda que abria a possibilidade de cria a Loteria da Educação.