Perfil de Paulo Gustavo presta homenagem ao ator e Thales Bretas mostra flores e faz agradecimento: Estou forte!

06/05/2021 | 08:10



O perfil oficial de Paulo Gustavo no Twitter fez uma publicação na noite da última quarta-feira, dia 5, para homenageá-lo. O ator morreu na noite do dia 4 de maio, vítima da Covid-19.

A postagem relembrou os personagens marcantes da carreira de Paulo, como a eterna Dona Hermínia, de Minha Mãe é Uma Peça, além de uma montagem de fotos dele com a família, ao lado do marido, Thales Bretas, dos filhos, Romeu e Gael, e da mãe, Déa Lúcia.

Sempre existirá um pouco do Paulo em cada um de nós, seja a Dona Hermínia, aquela mãe que tanto se dedica aos seus filhos, seja o Aníbal, aquele melhor amigo que a gente leva pra vida toda e tantos outros, que marcaram e continuarão marcando o mundo do teatro, do cinema, da TV...o mundo da arte. O Paulo não merece o mundo, o Paulo sempre teve o mundo, ele é brilhante e vai continuar brilhando em nossos corações, seu legado é irredutível, sua trajetória é perfeita. Paulo Gustavo, pra sempre te amaremos, nosso muitíssimo obrigado, diz a mensagem divulgada por sua equipe.

Na mesma noite, Thales Bretas mostrou as flores que recebeu de amigos e familiares. Nesta quinta-feira, dia 6, o corpo do ator será cremado em cerimônia restrita aos familiares.

Recebendo muito carinho de todos os amigos e familiares. Obrigado! Ainda é duro falar por aqui e até por mensagem. Mas estou forte. E feliz com tanto amor.

Em outra publicação, Thales escreveu:

Não existe e nem nunca vai existir amor maior, e uma pessoa mais generosa que ele. Obrigado por me ensinar tanto! Por me completar! Ser minha luz. Será agora minha estrela-guia.

Ele ainda publicou vídeos de perfis que compartilharam os minutos de aplausos que recebeu nas janelas espalhadas pelo Rio de Janeiro.

A salva de palmas, convocada inicialmente em Niterói, onde o humorista nasceu e viveu grande parte da vida, nas redes sociais, foi estendida por outras cidades. A hashtag #AplausoPauloGustavo ficou entre as mais comentadas do Twitter.

Foi tão lindo e emocionante. Como todos te amam! Eu sempre vou te amar! Por toda minha vida! É indescritível. Da força para seguirmos, no amor que nunca morre!, finalizou o dermatologista.

Nas redes sociais os famosos também seguiram fazendo publicações dedicadas ao ator e também contando sobre a convivência com ele.

Em uma delas, Xuxa Meneghel relembrou vídeo que Paulo enviou para ela em fevereiro deste ano. Em março, ele foi internado por causa da doença.

Na ocasião, Paulo falava com a apresentadora sobre a possibilidade de comprar uma casa próximo a mansão onde ela mora, no Rio de Janeiro.

Você estava vendo casa perto da minha. Eu torci tanto para isso acontecer. Já pensou eu ser babá dos meninos? Poder te ver sempre? Isso foi no final de fevereiro. Fiquei triste que não te vi, escreveu ela.